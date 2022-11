Agentia Nationala de Integritate a descoperit ca Mihai Amarandei, fost consilier personal la Cabinetul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, nu poate justifica o avere de peste 180.000 de euro. Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 188.193 euro intre averea dobandita si veniturile […] The post Un fost consilier al ministrului Petre Daea nu poate justifica peste 180.000 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .