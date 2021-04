Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a discutat telefonic vineri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat Casa Alba, în ajunul recunoașterii așteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, potrivit AFP.Președintele american și-a exprimat voința de a construi o „relație…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat, luni, Casa Alba, transmite Reuters. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește protestele anti-restricții Intrebat daca…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews, informeaza New York Post . Din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Președintele Joe Biden se simte bine dupa ce s-a impiedicat pe trepte in timp ce urca la bordul Air Force One, vineri, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, citata de Reuters, anunța MEDIAFAX. Ea a sugerat ca vanturile puternice la baza Andrews de…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews. Potrivit New York Post , din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump intentioneaza sa se intoarca la New York in aceasta duminica pentru prima data de cand a parasit Casa Alba, au anuntat sambata presa locala, citata de EFE, potrivit AGERPRES. Potrivit Daily News, Trump va ramane pana marti in New York, orasul…

- Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump intentioneaza sa se intoarca la New York in aceasta duminica pentru prima data de cand a parasit Casa Alba, au anuntat sambata presa locala, citata de EFE. Potrivit Daily News, Trump va ramane pana marti in New York, orasul sau natal si unde inca mai…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…