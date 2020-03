Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și 8 comune din jurul orașului.

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat astazi, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere in acest moment Suceava este cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Intrebat daca exista vreun plan de inchidere a orasului Suceava, Nelu Tataru a spus ca „inca nu avem acest…

- Marți, 17 martie 2020, la orele 15,00, primarul Sloboziei, Adrian Mocioniu a organizat o conferința de presa in cadrul careia a facut declarații șocante. In opinia sa, Centrul de carantina de la Amara este compromis, dat fiind faptul ca persoanele aflate in carantina nu au respectat masurile impuse…

- Autoritatile au confirmat joi dupa-amiaza cel de-al 49-lea caz de infectie cu coronavirus din Romania. Este vorba de o femeie de 45 de ani, venita din Italia si aflata in carantina in Arad.

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a anuntat, miercuri seara, confirmarea primului caz de infectie cu coronavirusul COVID-19 din Romania, fiind vorba de un pacient din Gorj, aflat in acest moment in carantina. „Da, putem confirma, exista diagnosticul virusologic pozitiv realizat…

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…

- Romania a fost lovita, anul trecut, de pesta porcina, iar acum gripa aviara a trecut granița din Ungaria in Romania. Potrivit Antena 3, dupa ce intr-o ferma din Maramureș a fost depistat un focar, iar oamenii legii au descins in mez de nopate pentru a stabili procedurile de acțiune pentru…