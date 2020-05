Un fost coechipier al lui Schumacher șochează: „Ştiu cum se simte Michael, am informații” Brazilianul Massa a dezvaluit ca are informatii clare despre starea de sanatate a germanului, doar ca, din respect pentru familia sa, nu le poate face publice. „Știu cum se simte Michael, am informații. Relația mea cu el a fost intotdeauna foarte stransa. Cu soția sa, Corinna, mai puțin, pentru ca ea nu mai obisnuia sa vina la curse de foarte mult timp. Ce pot sa va spune e ca el nu se afla intr-o situatie foarte buna, asa ca trebuie sa respectam dorinta familiei de a fi discreti. Lor nu le place sa dezvaluie vreo informație, asa ca cine sunt eu sa o fac?. Visez și ma rog in fiecare zi pentru… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

