- Un fost complex compus dintr-un cazino și un hotel, care i-a aparținut lui Donald Trump, a fost demolat prin implozie miercuri, in orașul Atlantic City, din statul New Jersey. Cei care au vrut sa asiste la moment și-au putut cumpara bilete la hotelurile din jurul cladirilor, scrie CNN. The Trump Plaza…

- "Spectacol de clovni", "rusine", "anticonstitutional" - sustinatorii fostului presedinte republican Donald Trump, multi dintre ei interzisi pe Twitter si neavand acces pe platforma Parler, care a fost inchisa, s-au reorientat in lipsa de optiuni catre Gab, o retea sociala controversata, pentru a-si…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si viitoarea vicepresedinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu pentru a depune juramantul, in prezenta fostilor presedinti Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton, dar in absenta lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Numeroase…