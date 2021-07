Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o saptamana de zile Speak și iubita Ștefania se afla in America. Cei doi viziteaza locuri inedite din New York și fac poze in cele mai neașteptate colțuri. Recent, ei au povestit cum au fost la un pas sa fie arestați. Pe rețelele de socializare Ștefania, care a aparut pe un panou publicitar…

- Un american, campion in arta devorarii de hot dogs, si-a doborit propriul record duminica, inghitind 76 in 10 minute in timpul unei competitii desfasurate la New York, informeaza AFP. Joey Chestnut, cunoscut sub porecla de "Jaws", a cistigat pentru a 14-a oara traditionalul concurs international Nathan's…

- Bilantul pandemiei de coronavirus in Statele Unite a ajuns joi la 33.507.963 de cazuri confirmate si la 600.941 de decese provocate de COVID-19, potrivit unei statistici independente realizate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT…

- Rusia se pregateste sa furnizeze Iranului un satelit avansat care ii va permite sa urmareasca potentiale tinte militare in Orientul Mijlociu, a relatat Washington Post, citat vineri de Reuters, potrivit Agerpres. Este vorba de un satelit rusesc Kanopus-V, echipat cu o camera de inalta rezolutie,…

- Doi oameni au murit, iar 12 au fost raniti in urma unor focuri de arma in statul american New Jersey. Potrivit mass-mediei locale, impușcaturile au avut loc in apropierea orașului Bridgeton.

- „Trump Organization”, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte American, Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James,...

- Conducta se intinde pe o distanța de 8.851 de kilometri, iar firma petroliera a aflat vineri ca este victima unui atac tip ransomware și a fost nevoita sa opreasca sistemele sale care conțineau amenințarea, ce a oprit temporar toate operațiunile de transport combustibil, potrivit Lynxotic, care citeaza…