- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum ii spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța. Primele verificari efectuate de polițiștii din Brașov arata…

- In aceasta perioada, majoritatea cetatenilor si-au planificat concediile si pleaca in vacante, cazandu-se in locatii necunoscute din punct de vedere al protectiei la incendii. Turismul se bazeaza foarte mult pe vizitatori, iar majoritatea structurilor de primire turistice sunt situate in zone expuse…

- O femeie, insarcinata in aproximativ 5-6 luni, a nascut in noaptea de joi spre vineri, intr-o camera a unui hotel din centrul municipiului Focșani. Femeia, din județul Brașov, care se afla la a doua sarcina, era cazata impreuna cu familia la hotel cand a simțit ca o iau durerile nașterii…

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat, potrivit…

- Stabilita in Franta de mai bine de un deceniu, o bistriteanca de 32 de ani a reusit sa isi duca pasiunea pentru flori la un alt nivel. Aceasta a avut ocazia sa lucreze la decorurile prezentarilor de moda ale celor mai renumiti designeri din lume, dar si sa decoreze cu flori camerele unor staruri renumite,…

- Un roman a fost arestat in Italia, la Venetia, dupa ce politistii i-au gasit in camera de hotel 42 de kilograme de heroina. Românul, I.C.C., cu domiciliul în Spania, a fost prins acum o saptamâna, în urma unei anchete ample a politistilor antidrog italieni,…

- Deplasarea liderului nord-coreean Kim Jong Un in Singapore pentru convorbiri cu presedintele american Donald Trump presupune o serie de provocari de ordin logistic, incepand cu transportul cu o aeronava din epoca sovietica al liderului de la Phenian, al limuzinei sale si a zeci de membri ai dispozitivului…