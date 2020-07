Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din judetul Cluj, a murit inecat in mare, in dreptul plajei Laguna din Mangalia. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost anunțați prin 112 ca sapte persoane, din care patru copii, sunt in pericol de inec. Salvatorii au intervenit cu mai multe ambulante SMURD si SAJ, dar…

- Australianul Alex Pullin, dublu campion mondial la snowboard cross, a incetat din viata miercuri, la 32 de ani, aparent inecat in timp ce pescuia la harpon in largul coastelor Australiei, au indicat responsabilii olimpici din aceasta tara, citati de AFP. Portdrapelul Tarii Cangurilor la Jocurile Olimpice…

- Pullin pescuia cu harponul in largul Palm Beach, in apropiere de Sydney, in momentul in care s-a inecat. El a fost gasit miercuri dimineata, pe un recif artificial. Barbatului i s-au aplicat timp de 45 de minute manevre de resuscitare inainte de a fi declarat decedat. Alex Pullin a fost purtatorul…

- „International Gymnnast“ a anuntat ca primul campion mondial din istoria gimnasticii masculine din Statele Unite, Kurt Thomas (64 de ani), a murit la finalul acestei saptamani, ca urmare a unui accident cerebral pe care il suferise pe data de 24 mai.