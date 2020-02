Stiri pe aceeasi tema

- Politia antiterorista turca a arestat un fost calau al gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Siria care, dupa revenirea acestuia in civilie, s-a angajat ca instalator de gaze in Turcia, au raportat mass-media din aceasta tara marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Acest cetatean sirian de 50…

- Un prim cutremur s-a produs la ora 4:38, ora Romaniei, in vestul Turciei. Cu o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter, cutremurul a avut loc la o adancime de 5 km. Un al doilea seism, de 3,3 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 4:55.Acesta s-a produs la o adancime de 14 km, in apropierea urmatoarelor…

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata marti, cand o avalansa a surprins un microbuz in estul Turciei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Avalansa s-a produs in districtul Bahcesaray din provincia Van, o regiune situata la granitele de est ale Turciei, unde…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Cei 29 de membri NATO au adoptat miercuri, la Watford, Marea Britanie, o declaratie comuna, in care isi afirma "solidaritatea, unitatea si coeziunea" si in care recunosc - pentru prima oara - ascensiunea Chinei drept o "provocare", in cadrul summitului aniversarii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei,…

- Un avocat turc care lucra pentru Ambasada Germaniei la Ankara a fost arestat in seprembrie, a anuntat o sursa de la Ministerul german de Externe, catalogand ”de neinteles” aceasta masura a autoritatilor turce, relateaza AFP, potrivit News.ro.Acest scandal intervine in contextul in care relatiile…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a profitat de pe urma ofensivei lansate luna trecuta de Turcia in nord-estul Siriei si a retragerii trupelor americane din regiune, arata Pentagonul intr-un raport, in care subliniaza ca gruparea ar dispune de ”timp si marja de manevra” in vederea comiterii unor…