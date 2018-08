Stiri pe aceeasi tema

- Intamplarea dintr-un avion ce zbura pe ruta Munchen- Paris este un exemplu perfect al sintagmei „viața bate filmul”. Fostul pugilist Tarik Sahibeddine a oprit, vineri seara, o incercare de deturnare a unei aeronave. Atacatorul a fost imobilizat și a ajuns la destinație legat de un scaun.

- Un fost boxer a devenit erou dupa ce a oprit un barbat care dorea sa intre in cabina unui avion și sa deturneze aeronava, scrie airlive.com. Tarik Sahibeddine, un fost boxer marocan, stabilit in Franța, se afla la bordul aeronavei Lufthansa care zbura, vineri seara, pe ruta Minchen-Paris, cand un pasager…

- Un nou atac islamist in Franța: un barbat inarmat cu un cuțit a ucis doi oameni. Incidentul s-a petrecut la Trappes, o localitate situata la peste 100 km de Paris. Atacatorul a fost omorat de forțele de politie

- „La data de 20 august, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un barbat in timp ce ar fi incercat sa fure mai multe produse. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit ca un barbat de 50 de ani ar fi intrat…

- Un barbat de 34 de ani a ajuns cu autoutilitara in gard dupa ce a incercat sa evite impactul cu o masina. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 13.20, in timp ce conducea autoutilitara la intersectia DJ 208, cu DC Basarabi, din comuna Preutești, un barbat de 34 de ani din judetul ...

- A incercat sa fuga din tara, ilegal, pentru a scapa de o amenda. Nu a fost sa fie, insa. Vorbim despre un barbat de 47 de ani, retinut acum cateva zile de o patrula a politiei de frontiera, ajutati de colegii din Ucraina.Incidentul s-a produs in raionul Briceni.

- Capitala Romaniei a urcat, in 2018, pe locul 176, de pe locul 181 in 2017, in topul celor mai scumpe orase din lume pentru expati, potrivit unui studiu anual publicat marti de firma de consultanta Mercer. Hong Kong a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai scumpe orase pentru expati,…

- Un barbat a ucis prin impuscare doi politisti marti, la Liege, in estul Belgiei, dupa care a fost ”neutralizat” si retinut de membri ai fortelor de ordine, a declarat parchetul din oras, confirmand informatii de presa, pentru AFP. UPDATE 13:05 Trei persoane, doi polițiști și un trecator, ucise Potrivit…