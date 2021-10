Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Anenii Noi a publicat sentința motivata prin care magistratul Oleg Melniciuc, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru imbogațire ilicita, fiind singurul judecator din țara ajuns sa fie condamnat de o instanța. In documentul care conține 150 de pagini, se subliniaza ca Melniciuc…

- Un politist de 48 de ani a fost condamnat joi de justitia britanica la inchisoare pe viata pentru ca a violat-o si ucis-o in luna martie pe londoneza Sarah Everard, pe care a incatusat-o inainte de a o rapi, un caz care a provocat un val de emotie in Regatul Unit, relateaza AFP. Anuntand pedeapsa…

- Viorel Hrebenciuc a fost ridicat de acasa de polițiști in urma cu puțin timp, dupa ce astazi magistrații au decis condamnarea sa la inchisoare pentru o perioada de trei ani in dosarul Giga TV inceput in 2015. Primele imagini cu el din locuința sa, in drumul spre Rahova.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au stabilit primul termen in apelul dosarului in care un medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita, a fost condamnat la doi ani de inchisoare,…

- O tanara de 20 de ani din Brighton a fost condamnata vineri la noua ani de inchisoare, acuzata de uciderea fiicei sale de aproape doi, pe care a lasat-o singura acasa timp de șase zile pentru ca ea sa-și sarbatoreasca ziua de naștere alaturi prieteni, potrivit BBC, citata de Digi24. Incidentul s-a petrecut…

- In cauza s a retinut faptul ca, in perioada luna august 2020 luna februarie 2021, inculpatii au comercializat droguri de risc si de mare risc catre consumatori de pe raza municipiului Tulcea. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul…