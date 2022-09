Devis Mangia, fost antrenor la formația CS Universitatea Craiova, a fost suspendat de la conducerea naționalei Maltei, inaintea partidei amicale cu Israel. Tehnicianul a fost acuzat de un fotbalist ca i-a facut avansuri, iar presa a vorbit despre „comportament sexual inadecvat”. Jucatorii i-au dedicat antrenorului italian succesul din partida de verificare, in care s-au impus […] The post Un fost antrenor din Liga 1 a fost suspendat de la naționala Maltei, dupa ce ar i-ar fi facut avansuri unui jucator. Cum au reacționat fotbaliștii appeared first on IMPACT .