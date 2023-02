Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte limpede ca, in aceasta perioada care pare sa preceada un viitor conflict extins de mare intensitate, se activeaza toate protocoalele de securitate potrivite pentru o asemenea situație.

- Informațiile au fost confirmate de un oficial austriac de contraspionaj. Acesta dezvaluie ca spionii Kremlinului acționeaza cu aceeași intensitate in Austria ca inainte de invazie.Oamenii lui Putin sunt cei mai importanți actori de spionaj care afla date extrem de importante despre instituțiile europene,…

- Comisia Nationala de Sanatate din China (NHC) a incetat sa mai publice date zilnice despre Covid-19 duminica, pe fondul indoielilor cu privire la fiabilitatea acestora, deoarece infectiile au explodat in urma unei relaxari bruste a restrictiilor dure, relateaza Reuters, citata de News.ro. „Informatiile…

- ​TSMC, compania taiwaneza care este cel mai mare producator mondial de procesoare, ar putea deschide o fabrica in Europa, iar pentru asta va trimite oameni sa discute cu potențiali furnizori, scrie Financial Times. Uzina ar putea fi ridicata la Dresda, in Germania, dar conteaza mult și ce subvenții…

- Ai umplut vreodata rezervorul și pompa indica mai mulți litri decat ai crezut ca ai nevoie? Cum ar fi sa alimentezi și prețul pe care il platești sa fie mult mai mare decat cel anunțat? Sau te-ai intrebat vreodata de calitatea benzinei pe care tocmai ai pus-o in mașina? Daca nu ți-ai raspuns la aceste…

- Unul dintre cele mai mari proiecte stiintifice ale secolului XXI isi incepe luni faza de constructie. Square Kilometre Array (SKA) va fi cel mai mare radiotelescop din lume atunci cand va fi finalizat, in 2028, scrie BBC.

- Dupa o toamna lunga și calduroasa, iarna a debutat in forța in nordul țarii, cu doua coduri galbene de ninsori, cantitați semnificative de precipitații (zapada) și temperaturi scazute.Drumarii, care erau pregatiți pentru intervenții inca de la inceputul lunii, au trecut cu bine de primul test al ...