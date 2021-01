Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi drept un "moment incredibil" iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, dand asigurari ca tara sa va fi "deschisa, generoasa si orientata spre exterior", relateaza AFP. "Este un moment incredibil. Avem libertatea in mainile noastre si…

- Kate Middleton si pe Meghan Markle, sotiilor printilor William si Harry, sunt admirate pentru felul in care arata si se comporta. Combina stiluri vestimentare diferite, isi cresc copiii cu afectiune si implicare vizibile in spatiul public si ne cuceresc cu naturaletea si deschiderea pe care o afiseaza.…

- Fosta actrita americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex dupa casatoria ei cu printul Harry, a semnat un acord, anuntat vineri de o instanta din Marea Britanie, cu o agentie de presa pe care a dat-o in judecata pentru o fotografie furata, informeaza AFP. Splash News & Picture Agency,…

- Le-am admirat pe ambele sotii ale Printilor Harry si William in ziua nuntii lor. Am aflat detalii minunate despre rochiile pe care le-au purtat la altar, insa povestea frumoasa se opreste aici. Se pare ca cea care a contribuit din plin la frumusetea rochiilor de mireasa a lui Kate Middleton si-a lui…

- Bunurile nu au fost recuperate in urma anchetei demarate, deoarece au fost deja instrainate pe o platforma internaționala de licitații și vanzari. Potrivit revistei People, Adamo Canto, un asistent ce se ocupa cu serviciul de catering de la Palatul Buckingham ar fi furat medalii și fotografii originale…

- Prințesa Michael de Kent, 75 de ani, are coronavirus și este izolata in Palatul Kensington de trei saptamani, a declarat duminica purtatorul de cuvant al acesteia, Simon Astaire, pentru corespondentul agenția DPA la Londra, informeaza Bild.Potrivit The Sun, prințesa are febra mare și acuza o stare de…

- Meghan Markle, sotia prințului Harry, este prima membra din epoca moderna a familiei regale britanice, care voteaza la alegerile prezidentiale din Statele Unite.Meghan Markle, membra a familiei regale britanice, a votat la alegerile prezidentiale din SUA, scrie mediafax.ro. Citește…