Stiri pe aceeasi tema

- Un fost informatician al CIA a fost condamnat miercuri la New York pentru ca a transmis, in 2017, catre site-ul Wikileaks instrumente de spionaj cibernetic apartinand agentiei americane de informatii, o scurgere masiva denuntata cu fermitate de autoritati, relateaza AFP. Joshua Schulte, in varsta de…

- Un fost informatician al CIA a fost condamnat miercuri la New York pentru ca a transmis, in 2017, catre site-ul Wikileaks instrumente de spionaj cibernetic apartinand agentiei americane de informatii, o scurgere masiva denuntata cu fermitate de autoritati, relateaza AFP.

- Un fost informatician al CIA a fost condamnat miercuri la New York pentru ca a transmis, in 2017, catre site-ul Wikileaks instrumente de spionaj cibernetic apartinand agentiei americane de informatii, o scurgere masiva denuntata cu fermitate de autoritati, relateaza AFP.

- Un accident deosebit de grav a avut loc noaptea trecuta, la Slatina-Timis in Caras-Severin. Impactul devastator s-a produs intre un autoturism și un microbuz. Potrivit primelor informații transmise de catre oamenii legii, la volanul mașinii se afla un angajat al MAI. Din nefericire, s-a stins din viața.

- Ministrul britanic de Interne Priti Patel a aprobat vineri, 17 iunie, extradarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in Statele Unite ale Americii a transmis Reuters . Assange poate face insa recurs. Julian Assange este cautat de autoritațile americane pentru 18 capete de acuzare, inclusiv o acuzație…

- Cele 12 firme care fac parte din delegația de afaceri timișeana aflate in misiunea economica organizata de CCIAT in Statele Unite ale Americii au participat luni, 13 iunie, la primul eveniment de networking desfașurat la Camera de Comerț Romano-Americana din New York, care are loc intre 9 și 19 iunie…

- Romania a fost, este si va ramane un partener "de nadejde" al Statelor Unite ale Americii, iar relatia bilaterala este "foarte puternica" si a evoluat "foarte mult" in ultimele decenii, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care se afla intr-o vizita la Washington,…

- Americanul Erriyon Knighton a reusit, la varsta de 18 ani, sa intre in Top 4 cei mai rapizi atleti in istoria probei de 200 de metri, in cadrul reuniunii atletice de la Baton Rouge (SUA), informeaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…