Stiri pe aceeasi tema

- Un fost agent de securitate al ambasadei britanice de la Berlin a fost condamnat vineri la 13 ani si doua luni de inchisoare de un tribunal din Londra pentru spionaj in favoarea Moscovei, informeaza Reuters, AFP si Agerpres . El a fost prins in flagrant in august 2021 cu ajutorul a doi falsi agenti…

- Fostul agent de securitate al ambasadei britanice in Germania, judecat la Londra pentru spionaj in folosul Rusiei, a fost "platit sa tradeze", a decis judecatorul joi, cu o zi inainte de sentinta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Metalul rusesc a fost, de asemenea, vizat de Statele Unite, dupa ce a fost aruncat de Moscova pe piata americana la pret mic, daunand companiilor americane, se arata in articolul care citeaza persoane familiare cu chestiunea. Masura a fost luata in considerare de luni de zile. Reuters a scris in octombrie…

- Un fost manager de la Twitter, condamnat de spionaj pentru Arabia Saudita pentru ca a impartașit date ale utilizatorilor in urma cu cațiva ani și posibil sa-i fi expus la persecuție, a primit miercuri o sentința de 3 ani și jumatate de inchisoare, potrivit procurorilor americani, transmite Reuters.

- Arestarea cetateanului rus Vadim Konoscenok in Estonia, la cererea Statelor Unite, este "inacceptabila", a declarat un adjunct al ministrului rus de externe, Evgheni Ivanov, care a promis ca va exista un raspuns din partea Moscovei, relateaza CNN. "Nu vom tolera acest lucru, nu este prima data cand…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia despre locurile…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene, relateaza AFP. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia…

- Rusia a incheiat in secret un acord cu Iranul pentru a incepe fabricarea a sute de drone pe teritoriul rus, a informat sambata cotidianul american The Washington Post, care citeaza surse din serviciile de spionaj americane si occidentale, relateaza Reuters.Potrivit Washington Post, oficiali rusi si…