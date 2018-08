Un fost actor de comedie, nominalizat pentru postul de premier al Sloveniei

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de cinci partide de centru-stanga din Slovenia l-a nominalizat pe Marjan Sarec, un fost actor devenit politician, la functia de prim-ministru, in urma alegerilor legislative de pe 3 iunie incheiate indecis, transmite miercuri Reuters. Este de asteptat ca nominalizarea lui Sarec…

- Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanta a castigat si cel de-al doilea meci amical disputat in cantonamentul din Slovenia, miercuri, impotriva formatiei din tara gazda, Gorenje Velenje, scor 25-24, oferindu-i un cadou frumos lui George Buricea, la implinirea varstei de 39 de ani.Medaliata…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului Rogers Cup, urmand sa ia parte astfel la competitia de categoria WTA Premier care va avea loc luna viitoare la Montreal, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba. Adrian Zuckerman a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani și a fost admis in baroul din New York in anul…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni pe Dominic Raab in postul de ministru pentru Brexit, dupa ce titularul acestuia, David Davis, si-a prezentat duminica demisia, informeaza Reuters si AFP, preia Agerpres."Regina a aprobat numirea deputatului Dominic Raab ca ministru pentru iesirea…

- Partidul Democrat Sloven (SDS, antiimigratie), al fostului premier conservator Janez Jansa, se situeaza pe primul loc in alegerile care au avut loc duminica in Slovenia, cu 26,8% dupa numararea a 12,7% din voturi, potrivit unor rezultate partiale anuntate de Comisia Electorala, relateaza Reuters. Lista…

- Actorul Matt LeBlanc, fosta vedeta a celebrului serial american de comedie "Friends", a anuntat joi ca va parasi postul de co-prezentator al emisiunii "Top Gear" de pe BBC dupa sezonul urmator, informeaza Reuters. Actorul american, devenit celebru in intreaga lume in rolul lui Joey Tribbiani din sitcom-ul…

- Fostul premier italian, Silvio Berlusconi, a declarat joi ca partidul sau Forza Italia va vota impotriva guvernului de coalitie al Miscarii 5 stele (M5S, antisistem) si partidul Liga (extrema dreapta) intr-un vot de incredere asteptat saptamana viitoare in parlament, relateaza Reuters.Silvio…