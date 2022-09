Stiri pe aceeasi tema

- Șefii de stat care vor veni la Londra pentru funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a au fost rugați sa soseasca in Marea Britanie cu zboruri comerciale și li s-a interzis sa foloseasca elicoptere pentru a se deplasa. De asemenea, liderii mondiali au fost informați ca nu pot folosi propriile…

- Tricia si Ray Pont au sarbatorit joi, 8 septembrie, 60 de ani de casnicie, aceeași zi cand regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața. Tot atunci, o felicitare semnata de mana suveranei a ajuns la cei doi, care au descris pentru BBC emoțiile care i-au incercat atunci cand au citit-o. Toate cuplurile…

- In urma decesului reginei Elisabeta a II-a, monedele și bancnotele britanice vor fi inlocuite treptat cu altele noi, cu efigia regelui Carol al III-lea. Dar pe monede, chipul noului rege va fi orientat spre stanga, in timp ce chipul mamei sale „privea” spre dreapta. Moartea reginei Elisabeta a II-a,…

- Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, a ieșit la scurt timp dupa anunțul decesului reginei Elisabeta a II-a și i-a adus un omagiu. Liz Truss a adus un omagiu emoționant Majestații Sale in aceasta seara – spunand ca este „stanca pe care a fost construita Marea Britanie moderna”. Noul premier a trecut…

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Liz Truss a preluat marți, 6 septembrie, funcția de premier al Marii Britanii și a promis in primul sau discurs in aceasta calitate acțiuni imediate pentru a face fața problemei creșterii prețurilor la energie și recesiunii, relateaza Reuters și BBC . Truss, in varsta de 47 de ani, al patrulea prim-ministru…

- Intrusul inarmat cu o arbaleta, Jaswant Singh Chail, in varsta de 20 de ani, care a intrat in ziua de Craciun in Castelul Windsor, la vest de Londra, unde se afla regina Elizabeth a II-a, a fost inculpat cu privire la faptul ca a amenintat-o pe regina, anunta politia britanica, relateaza AFP.