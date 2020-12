Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș sunt 17 focare de Covid-19, conform Direcției de Sanatate Publica – DSP. Sunt 17 focare de Covid-19 in Timiș. A fost inchis focarul de Covid-19 de la Centrul pentru persoane cu handicap Ciacova, unde erau 28 de cazuri confirmate, potrivit DSP Timiș. Focarele active de SARS-Cov2 din Timiș: SPITALUL…

- In ultimele 24 de ore un focar de SARS-Cov2 a fost stins in Timiș. Mai sunt 17 focare active, conform Direcției de Sanatate Publica – DSP Timiș. Au aparut cazuri noi in focar, la Jebel. A fost stins focarul de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica Gavojdia, unde era 182 cazuri confirmate.…

- In ultimele 24 de ore au aparut cazuri noi se SARS-Cov-2 in doua focare din judetul Timiș. Sunt 27 de focare de Covid-19 astazi in Timiș, conform Direcției de Sanatate Publica. In ultimele 24 de ore aparut doua cazuri noi in focarul de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica nr. 2 Lugoj…

- La fel ca si vineri, sunt 15 focare de SARS-Cov2 in Timiș, conform Direcției de Sanatate Publica – DSP. Conform DSP, in cele 15 focare nu au survenit modificari de vineri pana sambata. Au aparut 18 cazuri noi la Gavojdia, pacienti ai centrului unde exista focarul de coronavirus, dar epidemiologii DSP…

- La Spitalul de Psihiatrie „Padureni – Grajduri” a fost identificat un focar Covid19. Trei pacienti bolnavi psihic, cronici, au fost depistati pozitivi cu virusul Sars CoV-2. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica, Marius Voicescu a precizat ca, astazi, la Iasi, au fost inregistrate 200…

- A mai aparut un focar de Covid-19 in Timiș, la o unitate sanitara privata, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP), patru cazuri in plus la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj și cinci cazuri la o unitate economica din urbe.

- Din opt focare active de coronavirus, cate erau luni, 14 septembrie, in Timiș au mai ramas șapte – marți, 15 septembrie, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP). Un focar a fost stins.

- In Timiș mai sunt opt focare de Covid-19, conform Direcției de Sanatate Publica – DSP. Unul dintre acestea a fost stins, in ultimele 24 de ore. A fost stins focarul de coronavirus de la fabrica de anvelope Continental, unde erau 46 de cazuri. Au mai ramas opt focare active. Focarele de SARS-Cov2 din…