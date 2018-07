Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost depistat in judetul Salaj, la doua cadrave de poci mistreti gasite intr-o padure din comuna Maieriste care se afla in apropierea limitei de judet dintre Satu Mare si Bihor, anunta marti un comunicat al ANSVSA.

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.

- Nou focar de pesta porcina africana, de aceasta data la Giurgeni, in județul Ialomița. Boala a fost confirmata in doua gospodarii, iar Autoritatea Sanitara Veterinara a impus imediat masuri preventive si carantina.

- Avand in vedere extinderea pestei porcine in țara, se suspenda pe perioada nelimitate activitatea targurilor de animale autorizate din județ. In acest sens au fost transmise informari catre consiliile locale, pentru punerea in aplicare a deciziei de inchidere a targurilor de animale organizate pe raza …

- In urma cu doua zile a fost descoperit si ulterior confirmat un focar de pesta porcina africana PPA la o societate comerciala care detine peste 40.000 de porci, anunta autoritatile din Tulcea. Astfel, mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va…

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat într-o gospodarie particulara situata la 1,5 km de localitatea Mereni raionul Anenii Noi. În urma investigațiilor clinice, epidemiologice și morfopatologice s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de pesta porcina africana,…

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu Mare, la aproximativ 6 kilometri de granita cu Ungaria si 10 kilometri de granita cu Ucraina.