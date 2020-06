Stiri pe aceeasi tema

- Numarul noilor cazurilor confirmate de infectari cu noul coronavirus - COVID – 19, este in scadere in județul Suceava.Conform informarii transmise sambata, la ora 13.00, de Grupul de Comunicare Strategica, in județul Suceava sunt confirmate cu Covid-19 un total de 3.883, cu 12 mai multe decat ...

- Directia de Sanatate Publica Olt a anuntat ca, pana astazi, in judet au fost confirmate 76 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 45 persoane au fost declarate vindecate si au fost externate din unitatile spitalicesti. Pana acum, 29 persoane diagnosticate…

- Mai mult de o treime din numarul cazurilor confirmate de coronavirus in judetul Giurgiu s-au vindecat si aproape un sfert din cazurile inregistrate in judet sunt cadre medicale potrivit Agerpres. "De la inceputul epidemiei de coronavirus in judetul Giurgiu au fost inregistrate 221 de cazuri, dintre…

- Spitalul Județean din Vaslui devine focar de infecție, dupa ce alte 16 cadre medicale din secția Pneumologie au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Situația de la Vaslui a ajuns și in atenția ministrului Sanatații, care a cerut o ancheta imediata la Spitalul de Urgența.Creșterea numarului de…

- Numarul persoanelor care au fost confirmate cu coronavirus la fabrica de produse medicale din Cisnadie, judetul Sibiu, a ajuns la 22. Pana in prezent, au fost testate 39 de persoane, 11 fiind negative, iar pentru restul se asteapta rezultatele potrivit news.ro.Potrivit Prefecturii Sibiu, la fabrica…

- Un numar total de 17 angajati ai unei fabrici de produse medicale din orasul Cisnadie, județul Sibiu, au fost confirmati pozitiv ca infectati cu coronavirus. Ei sunt internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce o alta angajata a aceleiași fabrici a decedat saptamana trecuta din…

- Un numar de 62 de cadre medicale din județul Botoșani au fost confirmate cu noul coronavirus, a informat Centrul Județean de Comunicare, coordonat de Instituția Prefectului. Sambata, numarul de cadre medicale...

- Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – The post Bilantul imbolnavirilor cu coronavirus se ridica la 2738 de persoane. In județul Hunedoara sunt confirmate 100 de cazuri appeared first on Stiri din judetul Hunedoara…