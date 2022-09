Stiri pe aceeasi tema

- Un ieșean nu se mai poate apropia nici de familie, nici de locuința, cel puțin timp de șase luni, dupa ce a iscat un adevarat scandal in familie, din cauza unei perdele noi, cumparate de nevasta. Amețit de alcool și nervos ca nu-i place una dintre achizițiile soției, Constantin Bejinariu ar fi incercat…

- 700 lei + TVA de prins, sterilizat și eutanasiat un ciine. Ați citit bine. Nu e niciun zero in plus. Vorbim de 7 milioane lei vechi + TVA. „Aceasta este oferta pe care o Asociație de Protecția Animalelor a transmis-o Primariei Municipiului Bacau. Pentru aceasta firma fac lobby anumiți politicieni locali,…

- Cartea este tezaurul cel mai important al umanitații. Nu doar pentru ca depoziteaza trecutul, prezentul și, prin forța ficțiunii, viitorul, ci intrucat, data fiind memoria sa speciala, este singurul martor al supraviețuirii noastre ca specie. Așezata in biblioteci publice sau personale, prieten care…

- La data de 30.07.2022 in jurul orei 01.00 patrula de poliție formata din Insp. Pr. Craciun Cristian și Ag. Sau Constantin au observat un autoturism ce nu a respectat culoarea roșie a semaforului. Avand in vedere aceste aspecte, polițiștii au procedat la efectuarea de semnale luminoase și acustice in…

- Ca o continuare fireasca a implicarii Fundației de Sprijin Comunitar (FSC) in campania locala de sprijinire a cetațenilor ucraineni refugiați in Bacau, dar și a celor ramași in Ucraina (prin donații de haine, alimente, produse de igiena, medicamente etc, dar și organizarea a 4 caravane umanitare pentru…

- Un barbat a murit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce ar fi fost lovit de o alta persoana cu care ar fi avut o disputa. In data de 6 iulie, in jurul orei 19.35, polițiștii bacauani au fost sesizați prin apel 112 despre un conflict spontan produs intr-un cartier din municipiul Bacau. Polițiștii s-au deplasat…

- Pentru un oraș, un festival de teatru inseamna mult, ii schimba parca aerul cu o adiere proaspata, ii insufla o noua energie, alimentata de curiozitate, de dorința publicului de a vedea, de a simți ceva nou și frumos. Și, prin frecventarea unor astfel de evenimente, calitatea publicului se schimba,…