Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania și Speak nu au caștigat premiul cel mare la Asia Express, insa au caștigat toata admirația publicului. Paginile de socializare a celor doi ”au explodat”, iar in urma cu o zi, "Libelula" a strans 1 milion de urmaritori pe Instagram.

- Madonna a marturisit, miercuri, ca a fost infectata cu SARS-CoV-2 la inceputul lunii martie, la incheierea turneului sau la Paris, de aceea i-au fost detectati anticorpi la testul pentru coronavirus, scrie Agerpres. Madonna a facut aceste dezvaluiri intr-o postare pe Instagram in care a anunțat și ca…

- Madonna a marturisit miercuri ca a suferit de COVID-19 la inceputul lunii martie, la incheierea turneului sau la Paris, de aceea i-au fost detectati anticorpi la testul pentru coronavirus, informatie in urma careia diferite mass-media au speculat ca vedeta ar fi bolnava, relateaza EFE. …

- Dupa 12 ani de cand a zis 'da', Andra a facut o serie de marturisiri emoționante in Viva despre cum s-a schimbat relația cu soțul sau in ultimele doua luni. "Incerc sa țin o atmosfera cat mai relaxata și vesela acasa, impreuna cu copiii. Catalin are nevoie sa zambeasca și sa ii incurajeze și pe alții…

- Celebrul teatru rus Bolsoi de la Moscova a anuntat ca va difuza cele mai bune spectacole ale sale pe YouTube, in momentul in care mai mult de o treime din populatia globului este izolata in case pentru a impiedica propagarea coronavirusului, informeaza AFP. Spectacolul "Lacul lebedelor", prima inregistrare…

- Jucatorul de tenis Roger Federer, 38 de ani, a anunțat, miercuri, pe site-urile de socializare, ca doneaza, impreuna cu soția sa, Mirka, un milion de franci elvețieni.Aceasta donație va veni in sprijinul familiilor defavorizate din Elveția afectate de pandemia de coronavirus."Traim vremuri dificile…

- Leon Goretzka si Joshua Kimmich, fotbaliști germani legitimați la echipa Bayern Munchen, au anuntat o donatie de un milion euro in lupta contra pandemiei de coronavirus, noteaza EFE.Mai mult, cei doi fotbaliști au anunțat ca au inființat o platforma online pentru strangerea de fonduri. Platforma ''We…