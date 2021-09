Un film inspirat din serialul TV ''Clanul Soprano'' a avut premiera la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 14 ani de la difuzarea ultimului episod din serialul TV "Clanul Soprano", un film care prezinta anii de tinerete ai protagonistului acelui serial, mafiotul Tony Soprano, a fost proiectat miercuri seara in avanpremiera la New York, in fata unor spectatori care s-au declarat entuziasmati de acest…

- Lungmetrajul „Scara”, regizat de Vlad Paunescu, cu Horatiu Malaele si Valentin Teodosiu in distributie si debutantul Eduard Trifa in rol principal, va rula in cinematografele din tara incepand cu 15 octombrie, potrivit news.ro. „Scara” urmareste parcursul unui tanar ajuns din provincie la…

- Institutul Cervantes a lansat miercuri in China serialul de animatie "Lince & Panda", prin care incearca sa promoveze invatarea limbii spaniole prin intermediul retelelor de socializare chineze, relateaza EFE. Intr-un comunicat, institutul subliniaza ca serialul va cuprinde episoade saptamanale…

- Actorul Michael k. Williams, care interpreteaza rolul principal din serialul ”The Wire”, a fost gasit mort in apartamentul sau din New York. Potrivit ABC News, in apartament ar fi fost gasite accesorii pentru consumul de droguri, iar suspiciunile - neconfirmate inca oficial - sunt ca a murit…

- Cel de-al doilea film inspirat din popularul serial TV "Downton Abbey" se va intitula "A New Era" si va fi lansat in cinematografe in martie 2022, au anuntat joi producatorii peliculei, informeaza DPA. Initial, lansarea acestei productii cinematografice era programata pentru decembrie 2021.…

- VIDEO| Regizorul Daniel Sandu, prezent la Alba Iulia: Ce spune despre noua sa producție, „Tata muta munții” Tata muta munții, “thrillerul care te ține cu sufletul la gura” semnat de Daniel Sandu, a putut fi vazut intr-o proiecție speciala, in prezența echipei, la Inspire Cinema din Alba Iulia astazi,…

- Jack Messina, nascut in 2007, este un adolescent care s-a facut remarcat in lumea actoriei prin intermediul rolului pe care l-a avut in serialul "Destinația". El l-a jucat pe baiatul Cal Stone in drama care a captivat milioane de oameni. Ce mai face și cum arata acum.

- Serialul „Seinfeld“ a creat cateva personaje celebre, iar unul dintre ele este „Nazistul cu supa“, ramas si azi in cultura pop. Personajul din sitcom a fost inspirat de un bucatar real, Al Yeganeh, proprietarul unui restaurant din New York.