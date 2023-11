Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI), dupa ce au incercuit orașul Gaza, au intrat in zona populata pentru a desfașura operațiuni de lupta impotriva Hamas. Cartierul general al FDI a precizat ca unele unitați ale armatei israeliene opereaza deja in centrul orașului Gaza. "Forțele noastre ucid teroriștii…

- Oficialii din Gaza anunța, marți, citați de Al Jazeera, ca Israelul ar fi ucis și ranit numeroși civili in timpul „loviturilor aeriene neintrerupte” efectuate in noaptea de luni spre marți.Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis marți ca trupele sale au reușit sa ucida „numeroși teroriști”…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat vineri dimineata ca au trimis infanteria pentru un „raid tintit” impotriva unor obiective Hamas din „sectorul central al Fasiei Gaza”, cu sprijinul unor „avioane de vanatoare si drone”.

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) a prezentat joi in fata unor jurnalisti armele capturate de la comandouri ale Hamas dupa atacul din 7 octombrie. Unele dintre aceste arme ar fi fost furnizate de Coreea de Nord si Iran.

- Armata israeliana a efectuat "raiduri limitate" cu forțele sale terestre in Fașia Gaza. Forțele de Aparare ale Israelului au afirmat ca, in ultimele 24 de ore, „IDF a atacat peste 320 de ținte in intreaga Fașie Gaza”, precizand ca atacurile vor continua.

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…