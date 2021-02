„Adevarul” – „La verite” este cel mai nou film al regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda și a deschis ediția din 2019 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Filmul are premiera azi in cinematografele din Romania și are in distribuție doua legende ale cinematografiei franceze. Catherine Deneuve și Juliette Binoche, alaturi de actorul american Ethan Hawke se regasesc in distribuția primului film al lui Hirokazu Kore-Eda, laureat Palme d’Or, realizat in afara Japoniei, intr-o alta limba decat cea nativa. Catalogata cu „unul dintre cele mai bune roluri din cariera sa” de publicația britanica…