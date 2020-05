Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de servicii OK Medical deschide, joi, 21 mai, primul centru drive-in din Romania pentru recoltare de probe biologice in vederea detectarii virusului SARS COV2, informeaza un comunicat al companiei, potrivit Mediafax.Detectarii virusului se face prin testare Real Time RT-PCR, iar…

- Fostul mare atacant brazilian Ronaldo Nazario de Lima a declarat, joi, ca accidentarile l-au facut un om si un fotbalist mai bun, chiar daca i-au scurtat cariera de nivel inalt, transmite agentia Xinhua. Dublul campion mondial se afla in varful carierei cand a suferit doua accidentari grave in decurs…

- Vestfilm, primul festival de film drive-in din Insulele Feroe, s-a desfașurat intre 30 aprilie și 2 mai in orașelul Vestmanna, 1.200 de suflete. Feroezii ”s-au inghesuit” la evenimentul in cadrul caruia au fost proiectate 31 de filme de scurt și lung metraj. Toate incasarile se duc la Asociația producatorilor…

- COVID-19. Midtjylland, o formație din Danemarca, va muta practic tribunele in parcarea stadionului care va putea gazdui pana la 10.000 de mașini. ”Așa ne rasplatim cei mai loiali fani”, anunța liderul din Danemarca Pandemia de coronavirus va lasa pustii tribunele pentru o foarte lunga perioada de timp,…

- Inotatoarea maghiara Boglarka Kapas, campioana mondiala in proba de 200 m fluture, anul trecut, la Gwangju (Coreea de Sud), a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca a fost testata pozitiv la coronavirus, transmite Xinhua. Kapas, medaliata cu bronz in proba de 800 m liber la JO 2016,…

- In plina epidemie de coronavirus, cinematograful in aer liber a devenit principalul mijloc de relaxare adoptat de sud-coreeni nerabdatori sa vada ceva nou fara a-si asuma riscuri, relateaza duminica AFP, preluata de Agerpres.In timp ce numarul de intrari la cinematografele traditionale sud-coreene a…

