Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in 2020 pe o platforma pro-europeana si anticoruptie, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Eliberarea, joi, a vedetei americane de baschet Brittney Griner in schimbul traficantului de arme rus Viktor Bout a readus la suprafata o intrebare mai veche: nu cumva schimburile de prizonieri fac mai mult rau decat bine? - scrie Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Hocheista Marie-Philip Poulin a fost desemnata cea mai buna sportiva a Canadei in 2022, intr-un an in care a condus selectionata feminina de hochei pe gheata la titlul olimpic la Beijing si la titlul mondial in Danemarca, transmite Reuters, potrivit Agerpers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Festivalul national "Bistrita Folk", una dintre cele mai longevive manifestari de profil din tara, a ajuns la cea de-a 20-a editie, ce se va desfasura vineri si sambata pe scena Palatului Culturii din municipiu, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a anuntat, luni, ca de anul viitor Romania va gazdui o noua competitie internationala, si anume Campionatul European Universitar, care este programat in luna aprilie 2023, la Cluj-Napoca. Fii la curent cu cele…

- Calul Gold Trip, condus de jocheul Mark Zahra, a castigat cea de-a 162-a editie a celebrei cursei hipice Melbourne Cup, desfasurata marti pe hipodromul de la Flemington si dotata cu premii in valoare de 8 milioane de dolari australieni, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Antrenorul echipei italiene de fotbal Lazio Roma, Maurizio Sarri, s-a plans de calitatea proasta a gazonului de pe Stadio Olimpico, care a avut un rol semnificativ in remiza alba cu Udinese (0-0), meci disputat duminica in Serie A, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Lazio a castigat precedentele patru…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon este increzatoare ca un al doilea referendum privind independenta Scotiei ar putea avea loc in octombrie anul viitor, a declarat ea duminica, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…