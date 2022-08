Un festival dedicat cărnii de porc. Îl găsiți în apropiere de Roma Daca va aflați la Roma la inceputul lunii septembrie și va place carnea de porc, e bine de știut ca, intre 2 – 4 septembrie exista un festival inchinat acestui produs. De fapt, nu e chiar in Roma, e alaturi, la Ariccina, și se numește Sagra della Porchetta di Ariccia. Festivalul, cu o vechime de 70 de ani, a fost intrerupt pe perioada pandemiei și este reluat acum. In zilele de desfașurare, sunt așteptate foarte multe persoane, din apropiere sau de mai departe, aici, la eveniment. Porchetta este un fel de mancare, clar de porc, tipic centrului Italiei și catorva regiuni din nord. Porcul intreg… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veneția este unul dintre reperele turistice ale Italiei, dar tocmai din cauza turiștilor, orașul amenința „sa moara”, scriu agenția ANSA și Heute . Depopularea centrului Veneției este un subiect aprins dezbatut in ultimii ani. In urma cu 20 de ani, Veneția avea 64.000 de locuitori. In urma cu zece ani,…

- Strazile unui oraș din nordul Italiei, in apropiere de Brescia, s-au transformat s-au umplut de noroi dupa ce o inundație fulgeratoare a provocat revarsarea a doua rauri din apropiere. O furtuna puternica a lovit micile orașe Niardo și Braone in noaptea de miercuri (28 iulie), avariind case. Peste 105…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat luni, 20 iunie, la un dejun de lucru oferit de omologul italian, Lorenzo Guerini, in marja vizitei pe care oficialul roman a efectuat o la Bolzano pentru ceremonia de inaugurare a monumentului dedicat soldatilor romani cazuti pe teritoriul Italiei…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a participat luni, in orasul Bolzano din nordul Italiei, la ceremonia de inaugurare a Monumentului dedicat militarilor romani care au murit in timpul Primului Razboi Mondial si au fost inhumati pe teritoriul Republicii Italiene.

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, va participa luni, 20 iunie, in orasul Bolzano din nordul Italiei, la ceremonia de inaugurare a Monumentului dedicat militarilor romani care au murit in timpul Primului Razboi Mondial si au fost inhumati pe teritoriul Republicii Italiene.

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat la turneul final FIBA 3x3 Europe Cup 2022. Desfasurata la Constanta, sesiunea preliminara a debutat pe terenul de pe Faleza Cazino, dar, din cauza ploii, s-a terminat la Sala Sporturilor. Calificate in faza meciurilor eliminatorii, gratie victoriilor…

- Compania HiSky nu va mai opera zboruri comerciale regulate intre aeroportul din Baia Mare și aeroportul Bergamo din nordul Italiei. HiSky a inaugurat ruta Baia Mare – Bergamo in data de 20 decembrie 2021, insa ulterior aceasta a fost suspendata timp de cateva saptamani in primele luni ale anului 2022.…

- O banda de raufacatori romani, care jefuia oameni in varsta din Italia, a fost destramata printr-o operatiune comuna a politiilor din Romania, Italia si Germania. Au fost arestate 16 persoane, in frunte cu capii bandei, doi soti din Bistrita-Nasaud Banda identifica barbati italieni singuratici intre…