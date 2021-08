Un fermier şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovit de un fulger Un fermier din comuna Aluniș, județul Cluj, a fost lovit de trasnet si a murit. Barbatul se indrepta spre grajdurile unde avea animale, dar nu a știut ca in zona in care se afla a fost emis un cod roșu de vijelii puternice. Astfel, fermierul, in varsta de 54 de ani, a fost surprins de furtuna in timp ce era pe camp și nu a avut unde sa se adaposteasca, informeaza realitateadecluj.net. Tragedia s-a produs in noaptea de luni, 16 august, in comuna Aluniș din județul Cluj. Fermierul a fost gasit abia a doua zi de catre localnici. The post Un fermier si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un fulger… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Incidentul s-a intamplat in noaptea de luni, 16 august, in comuna Aluniș din județul Cluj. Abia a doua zi fermierula fost gasit mort de catre cațiva localnici. Din primele informații, barbatul, in varsta de 56 de ani, ar fi mers sa verifice animalele pe care le ingrijea.In drum spre grajd, fermierul…

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpa. Verificarile au fost demarate in cursul dimineții de marți, cand trupul unui localnic in varsta de 56 de ani a fost gasit in extravilanul localitații Pruneni,…

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpa. Verificarile au fost demarate in cursul dimineții de marți, cand trupul unui localnic in varsta de 56 de ani a fost gasit in extravilanul localitații Pruneni,…

