Un fermier si-a pierdut ceasul A fost odata un fermier care si-a dat seama ca si-a pierdut ceasul in fan. Nu era un ceas oarecare. Pentru fermier acest ceas avea o valoare sentimentala. Dupa o lunga cautare prin hambarul cu fan el a renuntat. Afara era un grup de copii. S-a indreptat catre ei si le-a spus ca cel care va gasi ceasul va primi un premiu deosebit. Auzind asta, copiii s-au dus in hambar si au inceput sa caute peste tot. Cand toti erau pe punctul de a renunta, un copil a venit la fermier si l-a… rugat sa il lase singur in hambar pentru a cauta ceasul. Dupa putin timp, baiatul s-a intors la fermier cu ceasul in mana.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

