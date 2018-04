Stiri pe aceeasi tema

- Programul guvernamental ”Primul porc” incepe…sa faca pui! Primele animale oferite gratuit de Ministerul Agriculturii prin programul „Primul porc” au ajuns la un fermier din judetul Dolj. Este vorba de 10 purcei de lapte din rasa Mangalita. Acum cantaresc putin peste 20 de kilograme fiecare. Cand porcii…

- Perioada de inscriere in programul de sprijin pentru rasele Bazna-Mangalita s-a finalizat, iar la nivelul tarii s-au inscris 304 furnizori, 30 de procesatori si 6.186 de crescatori de porci, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Potrivit unui proiect de Hotarare initiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor. Valoarea totala a sprijinului financiar alocat din…

- Fermierii primesc deja, gratuit, purcei. Programul ministerului Agriculturii a inceput in forța. Purceii din rasele autohtone Bazna si Mangalita au și ajuns in satul Bradu, din județul Sibiu.

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…