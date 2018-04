Compania Prestari Servicii Coni-Trans din Covasna, cu activitati in cresterea bovinelor si productia de lactate, un business detinut de antreprenorul Nicolae Costea, mizeaza pe afaceri de circa 600.000 de euro in 2018, un an in care are in plan sa trimita bovine de carne la export fara intermediari. Practic, ferma va functiona ca un centru de colectare, iar transportul se va realiza prin subcontractarea altor companii.

„Anul trecut am ajuns la 500.000 de euro, iar anul acesta estimam sa ajungem la 600.000 de euro din ferma. In 2018 dam drumul la activitatea de crestere a taurinelor,…