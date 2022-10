Un fermier din Botoșani, prădat de hoți. I-au furat tot porumbul cultivat pe trei hectare Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate. „In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt. In continuare, se efectueaza cercetari pentru aceasta fapta in vederea identificarii acestora si […] The post Un fermier din Botoșani, pradat de hoți. I-au furat tot porumbul cultivat pe trei hectare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.…

