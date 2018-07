Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, care a cerut impuscarea mistretilor, deoarece raspandesc pesta porcina, a fost vizitat sambata de ministrul Fifor. Fermierul sustine ca l-a convins pe ministru sa ridice problema pestei in CSAT.

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai importanți fermieri din Romania, a facut declarații extrem de dure cu privire la modul in care se intervine in cazul pestei porcine africane. Pentru Jurnal aradean și aradon.ro, Dimitrie Musca – fermierul de la Curtici, a punctat ca ar trebui eradicat in proporție…

- Speriați de pesta porcina, vecinii bulgari recurg la masuri de protecție radicale. Au inceput construirea, la granita cu Romania, a unui gard din patru randuri de sarma ghimpata, pe 133 de kilometri.

- Unul dintre cei mai mari industriași din vestul țarii, aradeanul Dimitrie Musca, le cere guvernanților sa ia urgent masuri pentru eradicarea focarelor de pesta porcina, prin impușcarea tuturor porcilor mistreți din Romania. (Promotiile zilei la monitoare) Omul de afaceri, care deține mai multe ferme,…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o lo...

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Guvernul va aloca stimulante financiare intre 65 de lei si 400 de lei celor care alerteaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) ca au vanat sau au gasit pe marginea drumului porci mistreti morti din cauza pestei porcine sau infectati cu acest virus. Banii…

- Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anunțat, joi, 24 mai ca a introdus restricții temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc și produse conținand carne de porc din Romania. Potrivit Intar Tass, decizia vine ca ca urmare a epidemiei de pesta porcina.…