- Autoritatile indoneziene au lansat marti o operatiune pentru a salva aproximativ 140 de pasageri de pe un feribot care s-a scufundat in largul coastei Insulei Sulawesi, accidentul soldandu-se cu cel putin patru morti, au anuntat surse oficiale citate de Reuters, potrivit rtv.net.

- Autoritatile turce au dispus arestarea a 132 de persoane in cadrul anchetei nationale indreptate impotriva sustinatorilor lui Fethullah Gulen, care traieste in SUA, considerat a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza marti Reuters, informeaza Agerpres.Marti…

- Oficialii din Indonezia au confirmat ca 178 de persoane sunt disparute dupa ce un feribot s-a scufundat la inceputul acestei saptamani, intr-un popular lac din Sumatra, scrie The Guardian. Rudele...

- Ambarcatiunea era supraincarcata cand s-a petrecut tragedia. Autoritatile locale au declansat operatiunile de cautare si salvare a victimelor. Pana in prezent doar 18 persoane au fost gasite in viata, potrivit Reuters. Feribotul avea o capacitate de 60 de persoane, insa in ambarcatiunea transporta…

- Cel putin un pasager a murit si alti 64 au fost dati disparuti dupa ce un feribot s-a scufundat luni in lacul Toba din Indonezia, in nordul provinciei Sumatra, informeaza dpa.Deocamdata, s-a reusit salvarea a 15 pasageri, din totalul celor 80 care se aflau la bordul feribotului Sinar Bangun…

- Unsprezece persoane aflate intr-o croaziera fluviala au fost ucise dupa ce ambarcatiunea acestora s-a ciocnit cu un remorcher. Tragedia s-a produs Luni, in orașul rus Volgograd care gazduiește meciurile din Cupa Mondiala de Fotbal, au informat autoritatile ruse si serviciile de salvare.Serviciile…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o furgoneta a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 2: Presa din Germania noteaza ca atacatorul este un cetatean…