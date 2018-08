AFI Tech Park 1 a ajuns la un grad de ocupare de 50% inainte de lansare

AFI Tech Park, parc de spatii de birouri dezvoltat de AFI Europe in Capitala are doi noi chiriasi: Connect 44, companie care activeaza in domeniul ingineriei telecomunicatiilor, si Best Chef, un binecunoscut brand de servicii de catering pentru... [citeste mai departe]