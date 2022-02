Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunta ca, potrivit informatiilor comunicate pana acum de catre autoritatile grecesti, printre persoanele salvate de pe feribotul care a luat foc vineri dimineata in apropierea insulei Corfu se afla si 29 de romani.

- Tragedie fara margini in Italia! Un roman a murit sub ochii oamenilor care incercau sa-l ajute sa stinga incendiul izbucnit la autoturismul sau, pe o strada din Milano. La fața locului au ajuns medicii, care au incercat minute bune sa-l resusciteze pe barbat, insa șansele au fost in zadar. Iata de la…

- Guvernul grec a criticat Turcia dupa moartea a cel putin 30 de migranti in Marea Egee in ultimele zile, relateaza sambata DPA, informeaza AGERPRES . Zeci de persoane sunt date disparute, a anuntat sambata paza de coasta elena. „Bande de traficanti (de migranti) isi continua activitatea criminala nestingherit.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve vineri si sambata, conform news.ro ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau…

- Ministrul francez al Educației anunța mai multe ore de Latina și studiul culturii grecești in școlile din Franța pentru reapropierea de “valorile comune europene”, in lupta impotriva ideologiei ”woke”. Potrivit Edupedu.ro este vorba de o reforma radicala intr-o țara care, sub presiune ideologica (curentul…