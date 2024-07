Stiri pe aceeasi tema

- Dunele de nisip din desertul Atacama din Chile, cel mai arid de pe planeta, au fost acoperite in ultimele zile de flori albe si violet, dupa ploile timpurii care au stimulat inflorirea in toiul iernii din emisfera sudica, transmite luni Reuters.

- In urma cu miliarde de ani, ziua medie a Pamantului a durat mai puțin de 13 ore și continua sa se prelungeasca. Motivul consta in relația dintre Luna și oceanele noastre, relateaza BBC intr-un amplu material, pe care il redam mai jos.

- El Nino s-a incheiat oficial, dar valuri de la dispariția sa vor zgudui vremea pe tot globul. Curentul va fi inlocuit din toamna de El Nina, un model climatic care aduce, de regula, temperaturi și mai ridicate.

- NASA a difuzat miercuri, din greșeala, o simulare in care astronauții sunt tratați pentru boala de decompresie pe Stația Spațiala Internaționala (ISS), ceea ce a provocat speculații privind o situație de urgența in postarile de pe rețelele de socializare.

- Metalul pe care intreaga planeta il cauta, iar Romania il are in cantitați mariIndustria miniera a aurului se lupta sa sustina cresterea productiei, deoarece depozitele de metal galben devin mai greu de gasit, potrivit Consiliului Mondial al Aurului, citat de CNBC.

- Rusia a lansat un satelit in spațiu in februarie 2022 menit sa testeze componente pentru o eventuala arma antisatelit care ar putea fi dotata cu un dispozitiv nuclear, au transmis oficialii americani, potrivit Wall Street Journal. Detonarea unei astfel de arme in spațiu ar avea „consecințe devastatoare”.

- Astronomii cauta de multi ani planete telurice in afara sistemului nostru solar, care sa aiba atmosfera - o caracteristica considerata esentiala pentru a putea gazdui viata. Ei bine, se pare ca, in sfarsit, au gasit una, numai ca aceasta planeta infernala - aparent cu o suprafata alcatuita din roci…

- Un studiu recent realizat de cercetatori de la Northwestern University și University of New Mexico a descoperit dovezi care sugereaza ca straturile profunde ale Pamantului ar putea gazdui rezervoare masive de apa.