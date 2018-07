Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie realizata la NEVERSEA capteaza un moment intens dintre doi îndragostiți. Doi tineri, un el și o ea, se afla pe stabilopozi și se saruta strâns îmbrațișați, având aura rasaritului de soare. Fotograful cauta acum perechea, scrie adevarul.ro. Cuplul de îndragostiți…

- Ziua independentei a fost marcata cu mult fast in Statele Unite. In mai multe orase au fost lansate focuri de artificii spectaculoase, care au starnit ropote de aplauze.Cel mai impresionat show a fost la New York.

- Ziua independentei a fost marcata cu mult fast in Statele Unite. In mai multe orase au fost lansate focuri de artificii spectaculoase, care au starnit ropote de aplauze.Cel mai impresionat show a fost la New York.

- Dupa mai multe discutii aparute in spatiul public cu privire la interventia navelor Politiei de Frontiera pe Marea Neagra, in vederea prinderii unui pescador turcesc, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera face mai multe precizari. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera in zilele de…

- Deși sezonul estival este la un pas de a se instala, in zonele montane inca predomina zapada și temperaturile extrem de scazute. Astfel, luni, in zona Ranca din Munții Parang, a nins destul de mult, iar șoferii au fost nevoiți sa circule in condiții de iarna, in luna mai!

- La Ranca a inceput sa ninga luni dupa pranz. Un strat subtine de zapada s-a asternut pe soseaua care leaga orasul Novaci de statiune. Fulgi de zapada au aparut si in zona cabanelor, dar si...

- 2018 este primul an cand in Portul Constanta nu va intra nicio nava de croaziera maritima. Astfel, orasul de la malul marii pierde cateva zeci de mii de turisti straini. Motivele invocate de operatorii din turismul de croaziera stau in picioare, dar masura este exagerata, spun specialistii.

- Rafael Nadal se afla la o singura victorie distanța de stabilirea unui nou record in cadrul turneului de la Barcelona (de categorie "500"), ibericul obținand calificarea in ultimul act dupa ce a trecut de David Goffin (6-4, 6-0). Daca va trece in finala de surprinzatorul grec Stefanos Tsitsipas (7-5,…