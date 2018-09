Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care circula vineri seara prin Iasi au sanse mici sa scape de vreun filtru de politie. Zeci de echipaje au impanzit orasul. Actiunea va continua pe tot parcursul noptii. Se incearca in primul rand depistarea conducatorilor auto care urca beti la volan.

- Doua persoane au ajuns la spital weekendul acesta dupa ce au fost muscate de sarpe, posibil de o vipera intr-un caz, spun medicii, lucru nu foarte obisnuit in judetul Iasi. Primul caz de muscat de sarpe este cel al unui barbat de 62 de ani, din comuna Rediu, Iasi, care se afla la cosit intr-o livada…

- Mii de persoane participa in aceste momente la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare in marile orase din tara, fiind circa 4.000 de oameni in strada in jurul orei 20,30 la Sibiu si cate circa 3.000 la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov ...

- ♦ Universitatile de medicina si farmacie din Bucuresti, Iasi, Cluj si Targu-Mures au avut o concurenta cuprinsa intre 2,4 si 3 candidati pe loc la admiterea din iulie 2018, arata datele centralizate de ZF. Universitatea de Me­dicina si Far­macie Carol Davila din Bucuresti, care sco­la­rizeaza…

- Polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie, in zona a șase aeroporturi din țara. Au fost verificate 160 de autoturisme și au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulația pe drumurile publice și…

- Un barbat de 79 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si materiilor explozive, braconaj si uz de arma fara drept, dupa ce a fost surprins vanand pasari pe un domeniu de vanatoare, desi nu detinea autorizatie si permis de vanatoare.

- Proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru alesii locali, precum si eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, va intra joi la dezbateri si vot, in procedura de urgenta, in plenul…

- Un barbat de 57 de ani este cercetat pentru braconaj si uz de arma fara drept, dupa ce politistii au stabilit ca acesta a folosit o arma de tir sportiv cu aer comprimat pentru a vana ilegal pasari pe un fond de vanatoare.