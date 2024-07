Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat cu privire la posibilitatea unui razboi civil, in condițiile in care favorite in sondajele dinaintea alegerilor parlamentare anticipate sunt extrema dreapta, pe primul loc, și o coaliție a partidelor de stanga și extrema stanga, pe locul doi, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat luni ca o victorie a extremei drepte sau a radicalilor de stanga in alegerile anticipate care vor incepe la finalul lunii ar putea declanșa un „razboi civil”, potrivit Politico.

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) și coaliția de stanga Noul Front Popular – ambele fruntașe in previziunile pentru alegerile parlamentare – risca sa aduca „razboi civil” in Franța, conform The Guardian.

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala și partidul de extrema stanga Noul Front Popular, ambele favorite in alegerile parlamentare, risca sa aduca un razboi civil in Franța, relateaza The Guardian.

- Sute de persoane, printre care și 225 de deținuți inchiși intr-un penitenciar de inalta securitate, au fost evacuate din cauza incendiilor de padure din Canada, au anunțat autoritațile, citate de Agerpres.

- Pompierii au intervenit, vineri, dupa ce s-au semnalat degajari de fum din bucataria unei gradinite din municipiul Sighisoara, judetul Mures. Sapte copii si doi adulti au iesit din cladire, fara a exista persoane care sa aiba nevoie de ingrijiri medicale.

- Președintele francez Emmanuel Macron a convocat luni o noua ședința a consiliului de aparare și securitate pentru a discuta despre violențele din Noua Caledonie. Acolo au fost trimiși din Franța o mie de polițiști care au spart 76 de baricade rutiere ale protestatarilor. Drumul spre aeroport este inca…

- Aceștia susțin ca cei mai mulți pacienți sufera de cancer pulmonar și se prezinta la spital cu forme avansate ale bolii.Cauza principala a acestui tip de cancer este expunerea constanta intr-un mediu poluat. Specialiștii spun ca nu doar Romania se afla in aceasta situație.La nivel european autoritațile…