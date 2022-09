Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Compania Moderna a anunțat, vineri, ca da in judecata gigantul farma Pfizer și pe partenerul sau german, BioNTech, pe motiv ca ar fi copiat „tehnologia revoluționara” ARN mesager, aflata in spatele vaccinurilor impotriva COVID-19. Precizarile apar intr-un comunicat difuzat presei, vineri, de catre Moderna.…

- Criza economica ia amploare.Din ce in ce mai multe primarii au luat masuri pentru a face economie. Primaria Arad a decis sa reduca cu doua ore iluminatul public pe timp de noapte, ca prima masura pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul tendintelor existente la nivelul Uniunii Europene…

- Rusia „nu este interesata” de oprirea livrarilor de gaze catre Europa, a transmis, luni, Kremlinul, pe fondul declaratiilor care se fac in unele capitale europene cu privire la o astfel de posibilitate, relateaza EFE si Interfax, potrivit Agerpres. „Rusia nu este interesata de asa ceva”, a afirmat purtatorul…

- Parlamentul European a cerut joi ca dreptul la avort sa fie inscris in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dupa repunerea sa in discutie in SUA. Reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, eurodeputatii au adoptat, cu 324 voturi „pentru”, 155 „impotriva” si 38 abtineri, o rezolutie ce stabilește…

- Parlamentul European a solicitat, joi, ca dreptul la avort sa fie inclus in Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dupa contestarea sa in Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. ”Orice persoana are dreptul de a beneficia de un avort legal si in conditii de siguranta”, au evocat europarlamentarii,…

- Parlamentul finlandez a votat, joi, o lege care sa permita instalarea de bariere la granita tarii cu Rusia, precum si inchiderea frontierei de 1.300 km solicitantilor de azil in caz de ”circumstante exceptionale”, relateaza Reuters. Proiectul de lege privind pregatirea, desi contestat in ceea ce priveste…

- Rusia a afirmat, marti, ca echipamentele militare livrate de tarile occidentale Ucrainei sunt acum prezente pe piata neagra a armelor, precum si in Orientul Mijlociu, fara a prezenta totusi probe in acest sens, relateaza AFP, citata de Agerpres. O parte din armele livrate Kievului „se raspandesc in…