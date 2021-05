Un fel de Halloween: Noaptea de 1 mai e noaptea vrăjitoarelor Luna mai a fost numita astfel in onoarea zeiței Maia, o nimfa greaca a munților, mai tarziu identificata cu cea mai frumoasa din cele șapte surori, Pleiadele. Parinții Maiei erau Atlas și Pleione, o nimfa a marii. Poate nu intamplator lumea se indreapta catre mare in aceasta zi!1 mai isi are originile in sarbatorile Europei pagane, precrestine, cand se celebra reintinerirea naturii. Traditia pagana a intrat in conflict cu Biserica Catolica, dar ziua a fost sarbatorita pana la 1700. Importanta pentru meșteșugarii medievali Biserica respingea mai ales obiceiurile ciudate, care nu se deosebeau de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

