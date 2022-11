Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez a vorbit cu un farsor rus care pretindea ca e președintele francez Emmanuel Macron in noaptea in care o racheta a lovit un sat din apropierea graniței cu Ucraina, a declarat marți biroul lui Andrzej Duda, potrivit Reuters. Este pentru a doua oara cand farsorii ruși au reușit sa…

- Președintele polonez Andrzej Duda a afirmat, joi dupa-amiaza, ca experții ucraineni vor avea acces la unele informații ale anchetei in derulare in cazul rachetei care a ucis doi oameni in satul Przewodow.

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca incidente ca cel care a avut loc in Polonia, unde doi oameni au murit dupa caderea unei rachete intr-un sat de langa granița cu Ucraina, sunt greu de anticipat. ”Nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” și in Romania, a declarat prim-ministrul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul chinez Xi Jinping si-au dat mana in timp ce incepeau discutiile in marja summitului G20, care se asteapta sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina si sa abordeze consecintele globale ale razboiului, transmite France24.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda se opune oricaror noi concesii catre Comisia Europeana (CE), care blocheaza fonduri europene importante destinate Poloniei, din cauza unor ingrijorari cu privire la independenta justitiei poloneze, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…