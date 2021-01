Un farmacist, arestat pentru că a manipulat greșit vaccinurile anti-covid Statele Unite au inceput anul 2021 depasind pragul de 20 de milioane de cazuri de COVID-19 inregistrate de la inceputul pandemiei, conform datelor Universitatii Johns Hopkins, transmite AFP. Donald Trump face bani in ziua in care Joe Biden devine președintele SUA Politia din localitatea americana Grafton (statul Wisconsin) a arestat un farmacist care a decongelat intentionat peste 500 de doze de vaccin Moderna, constient fiind ca astfel vaccinul isi pierde din proprietati, relateaza agentia EFE. Farmacistul, angajat intr-un spital, a scos dozele din congelator si intre timp 57 dintre ele au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

