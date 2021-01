Stiri pe aceeasi tema

- Un farmacist din Wisconsin a fost arestat, acuzat ca a sabotat intenționat 500 de doze de vaccin anti-Covid, anunța MEDIAFAX.. Farmacistul unui spitalul din Wisconsin a fost arestat joi, suspectat de sabotarea a peste 500 de doze de vaccin anti-coronavirus, scoțandu-le intenționat din frigider…

- Politia germana a anuntat ca a deschis o ancheta impotriva unui medic din orasul Essen (vest) in legatura cu uciderea cu o injectie letala a doi pacienti grav bolnavi infectati cu noul coronavirus, relateaza vineri Reuters, citata de Agerpres.

- Bilantul deceselor cauzate de Covid-19 a trecut de 5.000 in Scotia, iar 11 regiuni ale tarii sunt vizate de restrictiile care se vor aplica pentru trei saptamani. Nici Glasgow, cel mai mare oras al tarii, nu scapa de lockdown.

- Președintele american Donald Trump este nemulțumit de modul in care se raporteaza morții de Covid-19 in SUA. Cei care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid, susține liderul de la Casa Alba. Trump spune ca sistemul american de raportare e „pe dos” fata de cum e in alte tari. In Statele…

