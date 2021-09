Un fals preot a fost reținut la Galați. Pentru ce promitea că strânge bani Un tanar de 19 ani care se dadea preot și lua bani pentru inmormantari și pentru construirea unei biserici a fost retinut in Galați. O percheziție a fost efectuata la Galați marți, la locuința unui tanar de 19 ani, banuit de inșelaciune in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați. Astfel, a rezultat ca, timp de aproximativ un an, folosindu-se de calitatea falsa de preot creștin-ortodox, sub pretextul strangerii unor ajutoare financiare pentru inmormantare și construirii unei biserici, tanarul ar fi primit donații de la diferite… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

