- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetatenie, romana și Republica Moldova, care intenționa sa introduca in țara peste 8.000 de pachete de țigaris de contrabanda, facand uz de o calitate falsa de diplomat.

- Un cetatean bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, peste 3.000 de pachete de tigari, ascunse intr-o utilitara. Valoarea de piața a capturii polițiștilor de la vama este de 64.000 de lei. Citește…

- VIGILENȚA MAXIMA… Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Albița au descoperit la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autovehicul marca Mercedes Benz care figura in bazele de date ca fiind furat din Germania. Pe 08 noiembrie a.c., in jurul orei 21.00,…

- Poliția de frontiera Polițiștii de frontiera din Albița au depistat un barbat cu cetațenie romana și din Republica Moldova, care a incercat sa intre in Romania cu 80.000 de euro ascunși in șosete. In noaptea de miercuri spre joi, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra…

- Politistii de frontiera romani au retinut, joi, doi barbati din Republica Moldova, cautati pentru jefuirea unui cetațean german, de la care au furat bijuterii, un ceas Rolex si sume de bani numerar, in valoare totala de peste 270.000 de euro. Potrivit Poliției de Frontiera, in Punctul de Trecere a Frontierei…