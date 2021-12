Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu, o patrula auto de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, a procedat la urmarirea in trafic, pe strada 22 Decembrie, din localitate, a unui autoturism al carui șofer a refuzat sa opreasca…

- La data de 16 noiembrie a.c., in jurul orei 22:50, polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizati de catre o tanara de 29 de ani, despre faptul ca fostul concubin, in varsta de 42 de ani, provoaca scandal la domiciliul acesteia. La fata locului s-a deplasat o patrula de siguranta publica formata…

- In aceasta dimineața, femeia fugita de sub escorta a fost prinsa de polițiștii Secției 2 Poliție Bacau in spatele unui imobil din localitate. In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 de ani, din județul Neamț, in timp ce se afla sub escorta polițiștilor din cadrul I.P.J.Neamț, in vederea…

- La data de 27 octombrie a.c., polițișții de investigații criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au probat activitatea infractionala a unui tanar de 19 ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 05 octombrie a.c., banuitul ar fi patruns, in curtea…

- La data de 19 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, Politia municipiului Onesti a fost sesizata prin SNUAU112 despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Saturn din localitate. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onesti, in urma verificarilor efectuate, au stabilit…

- La data de 20 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre angajata unui muzeu din județul Bacau, despre faptul ca din incinta acestuia, persoane necunoscute au sustras un bun cultural. Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au stabilit ca…

- In aceasta perioada prevenirea furturilor din locuința este un obiectiv important al polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. In cursul acestei saptamani, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu cei ai Secției 1 Poliție Bacau și ai Poliției…

- Polițiștii postului de poliție Colonești au fost sesizați in data de 27 septembrie a.c. de catre un barbat din comuna, despre faptul ca i-a fost sustrasa o bovina care se afla legata de gardul locuinței. Polițiștii au efectuat cercetari și au identificat doi barbați din comuna Plopana care, in timp…